Duo wollte 69-Jähriger die Handtasche rauben

Dreist: Statt an der Uhrzeit war ein unbekanntes Duo in Linz an der Handtasche einer 69-Jährigen interessiert. Diese wollten sie ihr aus der Hand reißen – doch sie ließ nicht los. Dadurch kam die Frau zu Sturz und wurde verletzt. Nun wird nach zwei Tätern gesucht, beide zwischen 25 und 30 Jahre alt.
Eine 69-Jährige aus Linz war am 1. August 2026 gegen 7:30 Uhr in der Figulystraße unterwegs. Dabei wurde sie von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Als die Frau antwortete, griff einer der beiden plötzlich nach ihrer Handtasche und wollte sie ihr entreißen.
69-Jährige wehrte sich
Die 69-Jährige hielt die Tasche fest, kam dabei jedoch zu Sturz. Beide Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Frau wurde zur Behandlung in das Kepler Uniklinikum gebracht. Eine sofortige Fahndung verlief leider erfolglos.
Täterbeschreibung
Beide hatten dunkle Haare und keinen Bart, zwischen 25 und 30 Jahre alt, waren dunkel bekleidet, einer trug ein dunkles Gilet, hatten einen ausländischen Akzent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.