Duo wollte 69-Jähriger die Handtasche rauben

Dreist: Statt an der Uhrzeit war ein unbekanntes Duo in Linz an der Handtasche einer 69-Jährigen interessiert. Diese wollten sie ihr aus der Hand reißen – doch sie ließ nicht los. Dadurch kam die Frau zu Sturz und wurde verletzt. Nun wird nach zwei Tätern gesucht, beide zwischen 25 und 30 Jahre alt.