Wie der Spagat zwischen Firma und Familie klappt

In der neuesten Episode des Podcasts „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, hat Podcast-Host Lisa Sigl die Geschäftsführerin der Niederndorfer Gruppe, Carola Fekter, zu Gast. Thema ist unter anderem, wie ein Betrieb zukunftsfit gemacht werden kann – mehr dazu in der Folge.
Carola Fekter ist Geschäftsführerin der Niederndorfer Gruppe, einem Familienunternehmen mit über 100 Jahren Geschichte. In dieser Episode von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ spricht Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Lisa Sigl mit Carola darüber, wie es ist, ein Traditionsunternehmen in die Zukunft zu führen. Sie teilt ihre Erfahrungen zum Generationenwechsel, den Herausforderungen einer Unternehmensübergabe und unternehmerischen Entscheidungen.
Außerdem spricht sie über verantwortungsvolles Wirtschaften und den bewussten Umgang mit Ressourcen. Als Mutter von drei kleinen Kindern liegt ihr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders am Herzen – ihr kleinster Sohn hat die Podcast-Aufnahme sogar begleitet. Gleich hier hören oder überall, wo es Podcasts gibt!
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