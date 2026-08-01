Wie der Spagat zwischen Firma und Familie klappt

Carola Fekter ist Geschäftsführerin der Niederndorfer Gruppe, einem Familienunternehmen mit über 100 Jahren Geschichte. In dieser Episode von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ spricht Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Lisa Sigl mit Carola darüber, wie es ist, ein Traditionsunternehmen in die Zukunft zu führen. Sie teilt ihre Erfahrungen zum Generationenwechsel, den Herausforderungen einer Unternehmensübergabe und unternehmerischen Entscheidungen.