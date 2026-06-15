Wirte rebellieren gegen 30-Prozent-Alkoholsteuer

Die Sorgen in Österreichs Gastronomie werden immer größer. Während viele Wirte noch immer mit den Folgen von Inflation, hohen Energiekosten und der Konsumzurückhaltung kämpfen, steht nun schon die nächste Belastung vor der Tür: Die Alkoholsteuer steigt gleich um satte 30 Prozent! Für viele Gastronomen ist das ein harter Schlag ins Gesicht.