Wirte rebellieren gegen 30-Prozent-Alkoholsteuer

Weniger Gäste und auch weniger Umsatz: Die Gastro steckt wieder einmal in der Krise. Und jetzt kommt auch noch eine Erhöhung der Alkoholsteuer um gleich 30 Prozent auf sie zu. Bezahlen werden das die Gäste.
Die Sorgen in Österreichs Gastronomie werden immer größer. Während viele Wirte noch immer mit den Folgen von Inflation, hohen Energiekosten und der Konsumzurückhaltung kämpfen, steht nun schon die nächste Belastung vor der Tür: Die Alkoholsteuer steigt gleich um satte 30 Prozent! Für viele Gastronomen ist das ein harter Schlag ins Gesicht.
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