Todesfahrt mit Rauschmittel: Jungpapa muss in Haft

Hohe Konzentration von Kratom festgestellt

Brisant: Laut Anklage soll der Mann vor der Fahrt das legale Rauschmittel Kratom konsumiert haben. Die im Blut nachgewiesene Konzentration sei so hoch gewesen, dass er mehrere Tabletten oder rund zehn Liter Tee mit der Substanz zu sich genommen haben muss. „Ich habe davon noch nie gehört“, behauptete der Angeklagte vor Richterin Helga Moser.