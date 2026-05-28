Polizei kassiert Handys von ORF-Kronzeugin ein

Wie bekannt ist, wurde in der Anzeige von Wess und im Compliance-Bericht auch ein mögliches Naheverhältnis der Frau zu Strobl angeführt. Auch geht es um einen Streit zwischen Weißmann und dem 69-Jährigen betreffend der von Wrabetz unterzeichneten Pensionszusagen, die Weißmann bestritt.

Beamte in Zivil positionierten sich deshalb in der Nähe von Strobls Wohnadresse. Und tatsächlich kam die Frau in einem Auto an den dort positionierten Polizisten vorbei. Später kam es bei dem Fahrzeug zur Amtshandlung.