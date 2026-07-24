Freundin (27) gequält und tagelang eingesperrt

Urteil ist nicht rechtskräftig

Dann habe er sich auf das Opfer gesetzt, mit einer Hand Mund und Nase zugehalten. Mit der anderen hatte er die damals 27-Jährige gewürgt. Außerdem soll er die Frau mit einer spitzen Schere bedroht haben. Seine damalige Lebensgefährtin wehrte sich gegen die Angriffe. Der Mann zeigte sich gegenüber der Polizei geständig. Das Opfer erhält rund 1400 Euro Schmerzensgeld.