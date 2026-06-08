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ORF-Manager Pius Strobl wird freigestellt

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08.06.2026 13:45
Pius Strobl ist seinen Job los ...
Pius Strobl ist seinen Job los ...(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat Pius Strobl freigestellt. Damit muss der nächste Top-Manager – offenbar aus Compliance-Gründen – seinen Hut nehmen.

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