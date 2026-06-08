Apple: Bei neuer Siri mit KI geht die EU leer aus

Hinterherhinken bei KI hat keinen Einfluss auf Verkaufszahlen

Während Apple mit den Siri-Problemen kämpfte, überboten sich Google als Entwickler des konkurrierenden Mobil-Betriebssystems Android und der große iPhone-Rivale Samsung mit Ankündigungen immer neuer KI-Assistenzfunktionen. Dadurch entstand der Eindruck, Apple liege im KI-Bereich zurück. Auf die Nachfrage nach Apple-Produkten hatte dies jedoch offenbar keinen negativen Einfluss. Die Verkaufszahlen stiegen weiter, und das iPhone verdrängte Samsung laut Berechnungen von Marktforschern nach vielen Jahren von der Spitze des Smartphone-Marktes.