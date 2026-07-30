Drama im Mölltal: Paragleiter stürzt 200 Meter ab

Der Schirm des Mannes klappte in einer Höhe von rund 200 Metern hoffnungslos zusammen. Der Pilot stürzte im freien Fall der Tiefe entgegen. In einer dramatischen Sekundenentscheidung warf er noch den Notschirm aus. Die Sicherheitsreserve öffnete sich und verhinderte wohl das Schlimmste. Dennoch prallte der 64-Jährige rund 100 Meter südöstlich der Staumauer ungebremst in das felsige, steile Nirgendwo.