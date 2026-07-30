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Rettungsaktion

Drama im Mölltal: Paragleiter stürzt 200 Meter ab

Kärnten
30.07.2026 20:16
Der Rettungshubschrauber brachte den verletzten ins Spital.
Der Rettungshubschrauber brachte den verletzten ins Spital.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Rettungsaktion am Donnerstag im alpinen Gelände in Spittal an der Drau (Kärnten): Ein 64-jähriger Paragleiterpilot stürzte beim Speicher Oscheniksee ab. Ein Kamerad in der Luft sah das Unglück und schlug sofort Alarm.

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Eigentlich hätte es ein traumhafter Sommertag in den Mölltaler Lüften werden sollen. Gegen 11.45 Uhr hob der 64-jährige Kärntner mit seinem Gleitschirm von der Emberger Alm ab. Doch rund zweieinhalb Stunden später passierte das Drama: Im Bereich des Speichers Oscheniksee sackte der Pilot plötzlich ab – die Thermik war komplett abgerissen!

Der Schirm des Mannes klappte in einer Höhe von rund 200 Metern hoffnungslos zusammen. Der Pilot stürzte im freien Fall der Tiefe entgegen. In einer dramatischen Sekundenentscheidung warf er noch den Notschirm aus. Die Sicherheitsreserve öffnete sich und verhinderte wohl das Schlimmste. Dennoch prallte der 64-Jährige rund 100 Meter südöstlich der Staumauer ungebremst in das felsige, steile Nirgendwo.

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Dass Hilfe überhaupt so schnell eintreffen konnte, ist einem nachfolgenden Paragleiter-Piloten zu verdanken. Er blickte im richtigen Moment nach unten, entdeckte das Schirm-Wrack in den Felsen und wählte geistesgegenwärtig den Notruf. Da die Absturzstelle zu Fuß absolut unzugänglich ist, wurde sofort Großalarm geschlagen.

Per Tau geborgen
Die Bergrettung Flattach, der Polizeihubschrauber „Libelle“ und die Crew des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ eilten zum Unfallort. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann per Tau geborgen und per Rettungshubschrauber ins LKH Klagenfurt geflogen.

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