Drama im Mölltal: Paragleiter stürzt 200 Meter ab

Rettungsaktion am Donnerstag im alpinen Gelände in Spittal an der Drau (Kärnten): Ein 64-jähriger Paragleiterpilot stürzte beim Speicher Oscheniksee ab. Ein Kamerad in der Luft sah das Unglück und schlug sofort Alarm.
Eigentlich hätte es ein traumhafter Sommertag in den Mölltaler Lüften werden sollen. Gegen 11.45 Uhr hob der 64-jährige Kärntner mit seinem Gleitschirm von der Emberger Alm ab. Doch rund zweieinhalb Stunden später passierte das Drama: Im Bereich des Speichers Oscheniksee sackte der Pilot plötzlich ab – die Thermik war komplett abgerissen!
Der Schirm des Mannes klappte in einer Höhe von rund 200 Metern hoffnungslos zusammen. Der Pilot stürzte im freien Fall der Tiefe entgegen. In einer dramatischen Sekundenentscheidung warf er noch den Notschirm aus. Die Sicherheitsreserve öffnete sich und verhinderte wohl das Schlimmste. Dennoch prallte der 64-Jährige rund 100 Meter südöstlich der Staumauer ungebremst in das felsige, steile Nirgendwo.
Dass Hilfe überhaupt so schnell eintreffen konnte, ist einem nachfolgenden Paragleiter-Piloten zu verdanken. Er blickte im richtigen Moment nach unten, entdeckte das Schirm-Wrack in den Felsen und wählte geistesgegenwärtig den Notruf. Da die Absturzstelle zu Fuß absolut unzugänglich ist, wurde sofort Großalarm geschlagen.
Per Tau geborgen
Die Bergrettung Flattach, der Polizeihubschrauber „Libelle“ und die Crew des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ eilten zum Unfallort. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann per Tau geborgen und per Rettungshubschrauber ins LKH Klagenfurt geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.