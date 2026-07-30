Zu den Kunden zählen die großen Chiphersteller

„Das Kärntner Landeswappen zu erhalten, ist eine große Ehre und spiegelt das Engagement, die Kompetenz und den Einsatz unserer Mitarbeiter in Villach wider“, sagte Aaron Fellis, General Manager bei Lam Research. Seit vier Jahrzehnten unterstütze das Team in Villach Kunden weltweit dabei, „einige der komplexesten Herausforderungen in der Halbleiterfertigung zu bewältigen“, und leiste gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Innovation, Talententwicklung und zum nachhaltigen Wachstum in Kärnten.