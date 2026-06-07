„Neue“ über ihre innige Beziehung zum Jedermann

Die neue Buhlschaft Roxane Duran sprach mit der „Krone“ offen über sinnliche Begegnungen mit Philipp Hochmair, ihre Heimat Paris und wie sie ihr Weg als Kinderdarstellerin in einem Kino-Welthit auf ihre jetzige Karriere vorbereitet hat.
„Krone“: Ich freue mich, dass es mit einem Essen im Sacher geklappt hat, Frau Duran! Mein Fragenkatalog ist heute gar nicht so groß, muss ich gestehen. Viele Informationen sind über Sie noch nicht zu finden. Man kennt Sie mehrheitlich als Kinderdarstellerin aus Michael Hanekes „Das weiße Band“.
Roxane Duran: Damals wurden insgesamt 7000 Kinder gecastet in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber Michael Haneke fand nicht, wonach er gesucht hat. In Paris hat er mich in der Schauspielschule Cours Florent entdeckt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.
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