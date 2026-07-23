Falscher Alarm: Wer zahlt den Feuerwehreinsatz?

Was das Gesetz vorschreibt

„So etwas kommt leider immer wieder vor“, kennt Tirols Landes-Feuerwehrinspektor Rene Staudacher ähnliche Fälle. Und er bestätigt, dass Gemeinden unter Umständen die Kosten den Bürgern verrechnen können, wenn es sich nicht um einen Notfall gehandelt hat. So ist es im Gesetz festgeschrieben. In Tirol, so Staudacher, gebe es mittlerweile mehr als 3000 Brandschutzanlagen mit Rauchmeldern, die direkt mit der Leitstelle verbunden sind – der Großteil in Gewerbeimmobilien, Hotels oder öffentlichen Gebäuden wie Schulen. Aber auch Mehrparteienhäuser sind damit ausgestattet.