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Saftige Rechnung kam

Falscher Alarm: Wer zahlt den Feuerwehreinsatz?

Tirol
23.07.2026 06:00
Rückt die Feuerwehr aus, kann’s unter Umständen für Bürger teuer werden (Symbolbild).
Rückt die Feuerwehr aus, kann’s unter Umständen für Bürger teuer werden (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Rauchmelder können irren. Das kommt gar nicht so selten vor. Für Besitzer kann das teuer werden, wie ein Fall in Innsbruck zeigt. Eine Mieterin war geschockt, als ihr eine saftige Rechnung ins Haus flatterte. Was gilt? Feuerwehrinspektor Rene Staudacher klärt auf. 

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Eine Innsbruckerin fiel aus allen Wolken, als sie die Rechnung sah. Knapp 500 Euro soll sie für einen Feuerwehreinsatz ohne Notwendigkeit bezahlen. Nur, weil die Rauchmelder in ihrer Mietwohnung offenbar übersensibel sind.

Die Immobiliengesellschaft, der das Gebäude gehört, hatte die an sich wichtige Einrichtung angebracht. Die Anlage ist mit der Leitstelle Tirol verbunden. Vor allem bei größeren Mehrparteienhäusern keine Seltenheit, sind doch im Ernstfall viele Leben in Gefahr. Doch die Geräte waren offenbar noch nicht optimal justiert. Und so kam es, dass beim Kochen der Rauchmelder anschlug und einen Feuerwehreinsatz auslöste.

Zitat Icon

Rauchmelder sind wichtige Sicherheitseinrichtungen. Doch sie können auch Fehlalarmierungen auslösen. Das lässt sich mit Anpassungen aber meist lösen.

Rene Staudacher, Tiroler Feuerwehrinspektor

Bild: Christof Birbaumer

Was das Gesetz vorschreibt
„So etwas kommt leider immer wieder vor“, kennt Tirols Landes-Feuerwehrinspektor Rene Staudacher ähnliche Fälle. Und er bestätigt, dass Gemeinden unter Umständen die Kosten den Bürgern verrechnen können, wenn es sich nicht um einen Notfall gehandelt hat. So ist es im Gesetz festgeschrieben. In Tirol, so Staudacher, gebe es mittlerweile mehr als 3000 Brandschutzanlagen mit Rauchmeldern, die direkt mit der Leitstelle verbunden sind – der Großteil in Gewerbeimmobilien, Hotels oder öffentlichen Gebäuden wie Schulen. Aber auch Mehrparteienhäuser sind damit ausgestattet.

Rauchmelder müssen richtig platziert, gewartet und eingetellt werden.
Rauchmelder müssen richtig platziert, gewartet und eingetellt werden.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Im heurigen Jahr habe es bisher rund 1900 so genannte Fehl- und Täuschungsalarme gegeben. Ein nennenswerter Anteil geht auf Fälle wie den geschilderten zurück. Doch Staudacher relativiert: „Die Zahl sinkt stetig. Heuer macht das Minus bisher 4,2 Prozent aus.“ Dies sei auf immer bessere Technik und Wartung zurückzuführen. Feuerwehrmann Staudacher rät, Anlagen immer gut zu warten und von Fachleuten einstellen zu lassen: „Wenn sich irgendwo Fehlalarmierungen häufen, dann schauen wir uns das mit allen Beteiligten genau an. Oft reicht eine kleine Anpassung, damit Rauchmelder nicht unnötig Alarm schlagen.“ 

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Am Ende wurden die Kosten übernommen
Das ist im Fall der Wohnanlage, in der die Innsbruckerin lebt, mittlerweile auch passiert. Und die Frau hat noch eine gute Nachricht erhalten. Sie muss die Kosten des Feuerwehreinsatzes doch nicht zahlen. Das übernimmt die Immobiliengesellschaft, weil die Mieterin nichts falsch gemacht hat.

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