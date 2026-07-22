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In vierter Generation

Dieses Familienhotel feiert 130-jähriges Bestehen

Kärnten
22.07.2026 20:00
Die Villa Marienhof am Ossiacher See blickt auf eine lange Tradition zurück.
Die Villa Marienhof am Ossiacher See blickt auf eine lange Tradition zurück.(Bild: Foto © Martin Gfrerer / Ossiach)
So sah das Vier-Sterne-Hotel 1926 aus. Inzwischen wurde das Gebäude mehrfach saniert und baulich ...
So sah das Vier-Sterne-Hotel 1926 aus. Inzwischen wurde das Gebäude mehrfach saniert und baulich erweitert.(Bild: https://www.mg-projects.at)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Eingebettet in der idyllischen Landschaft zwischen der Gerlitzen und dem Ossiacher See erfreut sich die Villa Marienhof seit jeher großer Beliebtheit bei ihren Gästen – genauer gesagt seit 130 Jahren! Mittlerweile wird das Familienhotel in vierter Generation geführt.

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Am 7. August 1896 wurde die Villa Marienhof feierlich eröffnet. Der Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs wurde jedoch schon knapp drei Jahrzehnte früher gelegt: 1868 wurde nämlich die Bahnverbindung nach Annenheim fertiggestellt, welche fortan Besucher von Nah und Fern in den Ort führte. Besonders wohlhabende Gäste aus Wien und Graz nutzten die neue Zugverbindung und reisten oft mit eigenem Personal an und genossen so die Sommerfrische in Kärnten.

Ein Hotel in Familienhand
Von Beginn an wurde die Villa Marienhof als Tourismusbetrieb mit Ferienwohnungen von der Familie Zorn geführt. Seitdem hat sich viel getan und das Haus wurde mehrfach saniert und erweitert. Erhalten geblieben ist trotz aller Veränderungen jedoch eines: die Gastfreundschaft.

Hinter dem guten Ruf der Villa Marienhof steckt die Arbeit und das Engagement von vier ...
Hinter dem guten Ruf der Villa Marienhof steckt die Arbeit und das Engagement von vier Generationen der Familie Zorn.(Bild: Foto © Martin Gfrerer, |, mg-projects.at)
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Die persönliche Betreuung unserer Gäste ist für uns mehr als ein Versprechen. Sie ist die Seele unseres Familienbetriebs und der Antrieb für unser Handeln.

Angelika Zorn

„Bei uns erleben die Gäste Gastfreundschaft noch im besten Sinne der Tradition – persönlich, herzlich und aufmerksam. Es ist uns auch ein Anliegen, die Geschichte der Villa unseren Gästen mit Ausstellungen sichtbar zu machen“, erzählt Angelika Zorn.

Unter anderem für eben jene Gastfreundschaft wurde der Betrieb mit dem Kärntner Qualitätssiegel für Tourismusbetriebe ausgezeichnet. Mittlerweile führt Familie Zorn den Betrieb in vierter Generation – stets mit dem Ziel, die traditionsreiche Geschichte des Hauses zu wahren und zukunftsorientiert zu handeln.

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