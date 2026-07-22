Dieses Familienhotel feiert 130-jähriges Bestehen

Am 7. August 1896 wurde die Villa Marienhof feierlich eröffnet. Der Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs wurde jedoch schon knapp drei Jahrzehnte früher gelegt: 1868 wurde nämlich die Bahnverbindung nach Annenheim fertiggestellt, welche fortan Besucher von Nah und Fern in den Ort führte. Besonders wohlhabende Gäste aus Wien und Graz nutzten die neue Zugverbindung und reisten oft mit eigenem Personal an und genossen so die Sommerfrische in Kärnten.