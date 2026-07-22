Trainer schwärmt: „Wie in einem Rauschzustand!“

Eine magische Europacup-Nacht lieferte Sturm gegen Heart of Midlothian ab. Trainer Fabio Ingolitsch schwärmt von den schönsten Momenten. Die „Steirerbuam“ standen dabei mehrfach im Mittelpunkt.
Als sich das Abenddunkel Dienstag über Liebenau senkte, ahnte noch niemand, welch magische Europacupnacht Sturm ins Haus steht. „Für mich war es mit Abstand der schönste Moment als Sturm-Trainer. Ich habe noch nie so eine Atmosphäre erlebt. Speziell in den 15, 20 Minuten nach der Pause bin ich mir vorgekommen wie in einem positiven Rauschzustand. Da will man gar nicht richtig raus“, war Fabio Ingolitsch nach dem Training am Tag danach noch euphorisiert vom 4:0 in der zweiten Qualirunde der Champions League gegen Hearts.
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