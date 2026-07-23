Outdoor-App streikte: Junger Mann stürzte in Tod

Für 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

„Einer seiner Begleiter setzte sofort den Notruf ab, während der andere zum Verunglückten abstieg“, so die Ermittler weiter. Dieser konnte er jedoch beim Kameraden keine Lebenszeichen mehr feststellen. Ein Notarzt, der vom Notarzthubschrauber mittels Tau zum Verunglückten abgeseilt wurde, konnte ebenfalls nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Als Todesursache sei ein schweres Polytrauma diagnostiziert worden.