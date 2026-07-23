Niederländischer Paragleiter von Baum gerettet

Aus bislang unbekannten Gründen landete ein Paragleiter am Mittwoch in Salzburg in einem Baum. Der Niederländer hatte dabei Glück im Unglück. Er konnte aus rund 30 Metern Höhe gerettet werden und blieb unverletzt.
Am Mittwoch zur Mittagszeit ging ein Alarm bei der Bergrettung Salzburg ein. Ein Paragleiter hing in 25 bis 30 Metern Höhe auf einem Baum. Warum der Mann im Gebiet von Koppl-Guggenthal in den Baum geflogen ist, ist bislang nicht geklärt.
„Er war nicht verletzt“, erklärte Linda Gnann, die Einsatzleiterin der Bergrettung Salzburg. Der Niederländer hatte sich noch selbst aus dem Gurt befreit und wartete auf Hilfe. Über eine Feuerwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Guggenthal kletterte ein Bergretter hinauf. Der Paragleiter wurde dann am Seil abgelassen.
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