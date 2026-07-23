Niederländischer Paragleiter von Baum gerettet

„Er war nicht verletzt“, erklärte Linda Gnann, die Einsatzleiterin der Bergrettung Salzburg. Der Niederländer hatte sich noch selbst aus dem Gurt befreit und wartete auf Hilfe. Über eine Feuerwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Guggenthal kletterte ein Bergretter hinauf. Der Paragleiter wurde dann am Seil abgelassen.