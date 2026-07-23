Mann (64) nach Sturz von Golfcart gestorben

Dramatisches Ende eines Golftages im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha: Zwei Männer stürzten in einer Kurve von einem Golfcart, ein 64-Jähriger starb wenige Tage nach dem Unfall an seinen schweren Verletzungen.
Zu dem Unfall kam es bereits am 11. Juli auf dem Gelände des Golfklubs in Götzendorf. Ein 54-jähriger Wiener lenkte das Gefährt, auf der Schlägerablage fuhren der 64-jährige Niederösterreicher sowie ein 70-Jähriger mit.
In einer Kurve dürften beide Männer von dem Fahrzeug gestürzt sein. Während der Ältere mit leichten Verletzungen davonkam, musste der 64-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Wiener Neustadt geflogen werden.
Wie kürzlich bekannt wurde, konnten die Ärzte das Leben des Mannes nicht retten.
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