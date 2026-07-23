Nach Schuss in den Garten ist der Jagdschein weg

„Für so einen Vorfall gibt es keine Entschuldigung“

Salzburgs oberster Jäger stellt klar: „Für so einen Vorfall gibt es keine Entschuldigung.“ Das Wichtigste sei, dass niemandem etwas passiert sei. Die Verantwortung liege klar beim Jäger. „Die wichtigste Sache bei der Jagd ist die Sicherheit bei der Abgabe des Schusses“, sagt Mayr-Melnhof. Hinter dem Ziel des Schusses brauche es einen Kugelfang, etwa Waldboden oder eine Böschung.