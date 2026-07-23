„Die Ansiedlung von Google ist alternativlos“

Auch wenn das Datenzentrum in Oberösterreich steht, die Rechenleistung gehört freilich allein dem US-Riesen Google. Dem entgegnet Hattmannsdorfer: „Jeder von uns verwendet auf dem Handy KI-Applikationen. Das bedeutet ja alles Rechenleistung. Wir können sagen: Wir machen das Rechenzentrum nicht. Aber dann müssen wir uns auch darauf verständigen, dass wir digitale Anwendungen privat nicht mehr nutzen. Da braucht es schon eine Ehrlichkeit.“