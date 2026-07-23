Rapid-Kader: Vor Quali-Auftakt viele Fragezeichen!

Bei langer Doppelbelastung ist Rotation gefragt

Dieses Szenario könnte neuerlich eintreten, und zwar dann, wenn Rapid alle drei Quali-Runden übersteht. Kapitän Matthias Seidl weiß, was in diesem Fall zu tun ist. „Daraus haben wir gelernt, dass man auf jeden Spieler schaut. Der Trainer ist vorsichtig und achtet darauf, dass einer nicht immer 90 Minuten spielt und nach drei Wochen kannst du ihn wegschmeißen, sondern dass jeder bis zum Winter durchziehen kann“, sagte der Mittelfeldspieler. „Jeden dritten Tag zu spielen, zehrt schon an den Kräften. Da ist jeder Einzelne gefordert, gut zu regenerieren.“