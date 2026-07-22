Hängegleiter kollidiert bei Landemanöver mit Auto

Wegen eines technischen Defekts musste ein 69-jähriger Pilot eines motorisierten Hängegleiters bei Wolfsberg zur Landung ansetzen. Doch dann wurde er von einer Windböe erfasst ...
Kurz vor 13 Uhr führte ein 69-jähriger Steirer am Mittwoch im Bereich von Wolfsberg mit seinem motorisierten Hängegleiter einen Übungsflug durch. Doch dann kam es zu einem Zwischenfall. „Aufgrund eines plötzlich auftretenden technischen Defektes am Motor musste der Pilot zu einer Landung ansetzen“, berichtet die Polizei.
Windböe erfasste Hängegleiter
Kurz vor der Landung wurde das Fluggerät aber plötzlich von einer Windböe erfasst und so in die Nähe einer Gemeindestraße verweht. Dort war gerade eine 71-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw unterwegs. „Der Hängegleiter kollidierte mit dem Auto und kam schlussendlich in einem Acker zum Stillstand“, so die Polizei weiter.
Zum Glück kamen sowohl der Pilot als auch die Lenkerin nur mit dem Schrecken davon – der Hängegleiter und der Pkw wurden aber beschädigt.
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