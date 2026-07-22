Hängegleiter kollidiert bei Landemanöver mit Auto

Windböe erfasste Hängegleiter

Kurz vor der Landung wurde das Fluggerät aber plötzlich von einer Windböe erfasst und so in die Nähe einer Gemeindestraße verweht. Dort war gerade eine 71-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw unterwegs. „Der Hängegleiter kollidierte mit dem Auto und kam schlussendlich in einem Acker zum Stillstand“, so die Polizei weiter.