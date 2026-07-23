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Seien Sie beim Conference League Auftakt dabei

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23.07.2026 08:00
(Bild: GEPA)
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Von Sponsoring

Am Mittwoch, dem 29. Juli, geht es für den SK Rapid wieder international los. Diesmal treten die Hütteldorfer in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League gegen den andorranischen Vertreter FC Santa Coloma an. Die „Krone“ verlost hierzu 2x2 Tickets

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Nach der Sommerpause beginnt für Rapid nun auch auf der europäischen Bühne der Ernst des Lebens. Vor den eigenen Fans wollen die Grün-Weißen den Grundstein für den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde legen. 

Mitmachen und gewinnen
Sie möchten Rapid auf dem Weg nach Europa live begleiten? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance! Die „Krone“ verlost insgesamt 2x2 Tickets für das Heimspiel gegen den FC Santa Coloma. Mit etwas Glück sind Sie kostenlos dabei und erleben den Auftakt der Europacup-Saison hautnah. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie HIER.

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