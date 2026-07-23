Seien Sie beim Conference League Auftakt dabei

Mitmachen und gewinnen

Sie möchten Rapid auf dem Weg nach Europa live begleiten? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance! Die „Krone“ verlost insgesamt 2x2 Tickets für das Heimspiel gegen den FC Santa Coloma. Mit etwas Glück sind Sie kostenlos dabei und erleben den Auftakt der Europacup-Saison hautnah. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.