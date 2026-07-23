Absturz mit 52 Toten
Verschollenes Pan-Am-Wrack nach 74 Jahren entdeckt
Das 1952 abgestürzte Pan-Am-Flugzeug galt jahrelang als verschollen. Vor Kurzem wurde das Wrack des Fliegers vor der Küste Puerto Ricos entdeckt. Bei der Tragödie waren 52 Menschen ums Leben gekommen.
Dem historischen Fund sei eine jahrelange Suche nach der „Clipper Endeavor“ vorangegangen, teilten das Medienunternehmen Warner Bros. Discovery und die Air/Sea Heritage Foundation mit, die maßgeblich an der Suche beteiligt waren. Der Flieger sei am 2. Juni mit hochauflösendem Sonar geortet worden.
Pilot musste im Meer notlanden
Die Passagiermaschine war am 11. April 1952 in Puerto Rico mit Ziel New York abgehoben. Kurz nach dem Start seien mehrere Triebwerke ausgefallen, was den Piloten zu einer Notlandung im Meer gezwungen habe. Laut Discovery überlebten zunächst alle Insassen den Aufprall, bei dem das Heck des Flugzeugs abgerissen worden sei, die Kabine aber intakt blieb. „Da jedoch keine Sicherheitseinweisung erfolgt war, eine erhebliche Sprachbarriere bestand und kein koordinierter Evakuierungsplan existierte, gerieten die Passagiere in Chaos, Verwirrung und schwere See, als das Flugzeug in weniger als drei Minuten voll Wasser lief und sank.“
Unglück mit 52 Toten führte zu Sicherheitseinweisungen
52 Menschen starben bei dem Unfall, 12 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Der Unfall sei ein „tragisches Vermächtnis“, das die moderne Luftfahrt für immer verändert habe, hieß es in der Mitteilung. In der Folge seien weitreichende Reformen wie die obligatorische Sicherheitseinweisung vor dem Flug eingeführt worden.
Jahrelange Suche nach Wrack
Russ Matthews, Präsident der Air/Sea Heritage Foundation suchte bereits seit 2019 nach dem Flieger. Auf die Geschichte der Maschine stieß er, als er zu einem anderen Absturz recherchierte. „Ich war erstaunt, dass diese so wichtige Geschichte weitgehend in Vergessenheit geraten war. Wir sind alle überwältigt und erfreut über diese Entdeckung, zugleich aber auch demütig angesichts dessen, was sich vor so langer Zeit an diesem Ort ereignet hat“, wurde er in der Mitteilung zitiert.
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