Verschollenes Pan-Am-Wrack nach 74 Jahren entdeckt

Pilot musste im Meer notlanden

Die Passagiermaschine war am 11. April 1952 in Puerto Rico mit Ziel New York abgehoben. Kurz nach dem Start seien mehrere Triebwerke ausgefallen, was den Piloten zu einer Notlandung im Meer gezwungen habe. Laut Discovery überlebten zunächst alle Insassen den Aufprall, bei dem das Heck des Flugzeugs abgerissen worden sei, die Kabine aber intakt blieb. „Da jedoch keine Sicherheitseinweisung erfolgt war, eine erhebliche Sprachbarriere bestand und kein koordinierter Evakuierungsplan existierte, gerieten die Passagiere in Chaos, Verwirrung und schwere See, als das Flugzeug in weniger als drei Minuten voll Wasser lief und sank.“