UNO bei Kinderehe-Verbot „vom Kurs abgekommen“

Die Liste der Folgen für die Betroffenen ist lang: Schwangerschaften in jungen Jahren und die damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken, häusliche Gewalt durch den Ehemann sowie ein Verlust an Bildung, da die verheirateten Mädchen oftmals zu Hause bleiben müssen. Die Mädchen werden zudem häufig gänzlich von ihrer Familie, Freunden und dem gewohnten Umfeld isoliert.

James Gray, Senior Advisor für Kinderschutz bei UNICEF, mahnte: „Leider sind wir vom Kurs abgekommen.“ Er betont, dass der Weltwirtschaft durch Kinderehen jedes Jahr 175 Milliarden Dollar Schaden durch verloren gegangene Einkünfte, verringerte Produktivität und Gesundheitskosten entstehen.