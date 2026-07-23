Holen Sie sich Ihr sommerliches Crodino Package

Der Sommer ist an seinem Höhepunkt angelangt und was gibt es da Besseres, als sich am Nachmittag nach gemachter Arbeit mit einem Gläschen Crodino auf den Balkon zu setzen und die Abendsonne zu genießen? Damit Sie auch in den Genuss davon kommen, verlost die „Krone“ nun eines von 4 Crodino Packages.