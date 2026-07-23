Holen Sie sich Ihr sommerliches Crodino Package

Der Sommer ist an seinem Höhepunkt angelangt und was gibt es da Besseres, als sich am Nachmittag nach gemachter Arbeit mit einem Gläschen Crodino auf den Balkon zu setzen und die Abendsonne zu genießen? Damit Sie auch in den Genuss davon kommen, verlost die „Krone“ nun eines von 4 Crodino Packages.
Der Sommer gehört den spontanen Verabredungen, den langen Gesprächen in der Sonne und den Momenten, die ungeplant entstehen und trotzdem in Erinnerung bleiben. Genau dieses Lebensgefühl bringt Crodino mit dem Crodino Chiosco – dem mobilen Straßenkiosk, diesen Sommer an einige der schönsten Plätze Wiens und macht erlebbar, was die italienische Aperitivo-Kultur seit Jahrzehnten auszeichnet: das bewusste Genießen gemeinsamer Zeit, unabhängig von Uhrzeit oder Anlass und ganz ohne Alkohol.
Mit dem Crodino Chiosco werden öffentliche Plätze zu kleinen italienischen Piazze, an denen Menschen zusammenkommen und den Aperitivo-Moment neu erleben können. Diesen Sommer macht der Crodino Chiosco unter anderem Halt in Wien beim Popfest vom 23. – 26. Juli beim Apen-Air Festival am Karlsplatz.
Mitmachen und gewinnen
Passend dazu verlost die „Krone“ zusammen mit Crodino eines von vier exklusiven Sommer-Packages bestehend aus je
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.