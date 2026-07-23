Millionenregen! Vor den Fans jubelt die Klubkassa

Zwölf Mann weg (darunter Schlüsselspieler wie Kapitän Dominik Baumgartner, Schöpf, Zukic), zehn Neue dazu – der WAC, der in der letzten Saison erst am vorletzten Spieltag den Kopf aus der (Abstiegs-)Schlinge zog, hat einmal mehr einen gewaltigen Umbruch hinter sich.