Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

So startet der WAC

Millionenregen! Vor den Fans jubelt die Klubkassa

Bundesliga
23.07.2026 06:27
Coach Thomas Silberberger
Coach Thomas Silberberger(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Die „Krone“ stellt alle Bundesliga-Klubs vor dem Start vor. Beim WAC gab es einen totalen Umbruch. Coach Silberberger setzt auf einige Ex-Spieler.  Auch ein „WM-Held“ bringt nun kräftig Bares . . .

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwölf Mann weg (darunter Schlüsselspieler wie Kapitän Dominik Baumgartner, Schöpf, Zukic), zehn Neue dazu – der WAC, der in der letzten Saison erst am vorletzten Spieltag den Kopf aus der (Abstiegs-)Schlinge zog, hat einmal mehr einen gewaltigen Umbruch hinter sich.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
23.07.2026 06:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
142.467 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
126.595 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
117.712 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1785 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
714 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr Bundesliga
Sport Tv Logo
So startet der WAC
Millionenregen! Vor den Fans jubelt die Klubkassa
Austria-Kapitän bangt
Fischer: „Lasst uns in Ruhe mit dem Blödsinn!“
Sport Tv Logo
Nach Sturm-Gala
Trainer schwärmt: „Wie in einem Rauschzustand!“
Operation nötig
Hartbergs Fridrikas schwer verletzt – Ersatz parat
Offensivmann geht
Red Bull Salzburg gibt Spieler für eine Saison ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf