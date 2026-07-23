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„Krone“-Kolumne

Zu nah an der Sonne

Kolumnen
23.07.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
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Und plötzlich war sie nicht mehr zu bändigen . . . 

Eigentlich sollte die neueste Flaggschiff-KI von OpenAI bei einem Testversuch in der vorgegebenen Umgebung bleiben. Doch sie verschaffte sich auf eigene Faust Zugang zum offenen Internet und startete einen autonomen Hackerangriff auf eine andere Plattform (siehe auch Seite 8/9). Vor Kurzem erst machte das Modell Schlagzeilen, weil es bei manchen Nutzern eigenmächtig Datenbanken auf deren Computern löschte.

KI-Firmen geben ihren Modellen und Rechenzentren gerne bedeutsame Namen aus Mythologie und fantastischen Welten: Da finden sich Zeus, Jupiter und Apollo, die Titanen Hyperion und Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl und den Menschen brachte. Aber auch die ebenso mächtigen wie gefährlichen „sehenden Steine“ Palantíri aus „Der Herr der Ringe“. OpenAI gab seinem neuesten leistungsstärksten Modell ebenfalls einen symbolträchtigen Namen: Sol, die Sonne. Diese Macht, die alles überstrahlt. Vor allem auch den Menschen.

So viel Bedeutung steckt auch in diesen Namen, wenn die KI macht, was sie will. Die Palantíri, diese magischen Werkzeuge der Kommunikation, richteten in den falschen Händen verheerenden Schaden an. Prometheus bescherte der Menschheit letztendlich die Büchse der Pandora. Und Ikarus hörte nicht darauf, auf der „mittleren Bahn“ zu bleiben, nicht zu tief, aber vor allem nicht zu hoch . . . Das Ende ist bekannt.

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