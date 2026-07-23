Zu nah an der Sonne

So viel Bedeutung steckt auch in diesen Namen, wenn die KI macht, was sie will. Die Palantíri, diese magischen Werkzeuge der Kommunikation, richteten in den falschen Händen verheerenden Schaden an. Prometheus bescherte der Menschheit letztendlich die Büchse der Pandora. Und Ikarus hörte nicht darauf, auf der „mittleren Bahn“ zu bleiben, nicht zu tief, aber vor allem nicht zu hoch . . . Das Ende ist bekannt.