BMW M2: Ziemlich stark und schwer in Ordnung

Im Standardsprintwert macht das alles gerade mal Zehntelsekunden aus. Der aktuelle M2 sprintet jedenfalls im besten Fall (mit Achtgangautomatik) in 4,1 Sekunden auf Landstraßentempo und in 13,5 Sekunden auf 200 km/h. Mit Handschaltung sind es 4,3 bzw. 14,3 Sekunden (was exakt den Werten des BMW XM entspricht, by the way). Höchsttempo: 250 km/h, mit M Driver’s Package 285 km/h.