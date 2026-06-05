„Die Gesundheitsagenden liegen im Dauerschlaf“

Reformen in Salzburger Spitälern und bei Ärzten stocken. Seit Jahren gibt es Kritik, dass die Kompetenzen im Gesundheitsbereich auf zu viele Stellen verteilt sind. Und jetzt soll ausgerechnet ein neuer Spitalsbeauftragter die Zukunft richten.
In ihn werden hohe Erwartungen gesetzt: Franz Harnoncourt, Ex-Spitalsmanager aus Oberösterreich, der die dortige Klinikholding nach einem Krisenfall verließ, wurde jetzt in Salzburg zum neuen Koordinator für Reformen bestellt.
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