So fahren die Obusse während der Neutorsperre

Ab 14. September wird der Verkehr in Salzburg durch die Festspiel-Baustelle noch mühsamer. Neben vier umgeleiteten Obuslinien wird es auch eine neue Linie nur für ein halbes Jahr geben. Auch beiden Bustickets soll es eine Änderung geben ...
Die Neutorsperre aufgrund der Festspiel-Baustelle wird für die ganze Stadt Salzburg eine Herausforderung. Umstellen müssen sich ab 14. September bis kommenden April mit einzelnen Straßensperren nicht nur Autofahrer, sondern auch die Fahrgäste des Obusses.
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