Stefflschützen ließen es zum Jubiläum krachen

Alfons Ganzer ist seit rund fünf Jahren Obmann der Stefflschützen. „Elf der Gründungsmitglieder sind noch immer aktiv. Jeden ersten Freitag im Monat treffen wir uns zum Stammtisch und trainieren gleichzeitig das Salutschießen und das Marschieren. Jährliche Fixpunkte sind Fronleichnam, das Dorffest im September, die Heldenehrung im November sowie das Silvesterschießen“, gibt der Obmann Einblicke in den Schützen-Kalender.