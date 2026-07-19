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Stefflschützen ließen es zum Jubiläum krachen

Land & Leute
19.07.2026 20:56
Symbolbild
Symbolbild(Bild: indiauniform - stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Niedernsiller Stefflschützen feierten am Sonntag ihr 50-Jahr-Jubiläum und luden zu einem großen Festaufmarsch im Ort ein. 20 Schützenkompanien, sieben Musikkapellen und fünf Brauchtumsvereine aus dem Flachgau, Pinzgau und aus Tirol folgten dem Ruf.

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Die Stefflschützen sind im Niedernsiller Dorfleben eine feste Größe. Rund 50 Personen sind bei dem Verein aktiv. Ausgerückt wird etwa 15 Mal im Jahr. Unzählige Stunden an ehrenamtlicher Arbeit flossen in die Vorbereitung des Jubiläumsfestes.  

„Die Schützen sind bei keinem Fest wegzudenken. Sie sorgen für ein gutes Miteinander und setzen sich für Kameraden ein“, gratulierte auch Bürgermeister Günther Brennsteiner (ÖVP). 

Jubiläum der Schützen: Auch Landeshauptfrau Karoline Edtstadler gratulierte.
Jubiläum der Schützen: Auch Landeshauptfrau Karoline Edtstadler gratulierte.(Bild: Land Salzburg/Büro Edtstadler)
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Alfons Ganzer ist seit rund fünf Jahren Obmann der Stefflschützen. „Elf der Gründungsmitglieder sind noch immer aktiv. Jeden ersten Freitag im Monat treffen wir uns zum Stammtisch und trainieren gleichzeitig das Salutschießen und das Marschieren. Jährliche Fixpunkte sind Fronleichnam, das Dorffest im September, die Heldenehrung im November sowie das Silvesterschießen“, gibt der Obmann Einblicke in den Schützen-Kalender. 

Der Name der Stefflschützen erinnert an den Kramer Steffl, einem Kurier zur Zeit der Bauernkriege. 

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