Dieser Eisbullen-Abgang widerspricht Philosophie

Ein Toptalent, das vor seinem Wechsel in die Akademie beim finnischen Traditionsklub Jokerit eine Topausbildung genoss und an der Salzach sein ganzes Können unter Beweis stellte, lässt man nun überraschend nach Schottland ziehen. Bei den Dundee Stars unterschrieb der Angreifer einen Einjahresvertrag. „Den Talenten auf größter Bühne eine Chance geben“, lautet ein Motto, das man im RB-Imperium in puncto Nachwuchsarbeit nur zu oft hört.