„Sehr bitter!“: Horror-Verletzung bei Kuchl-Kicker

Fabian Windhager, der erst im Sommer fix in den Tennengau wechselte, riss sich beim 7:0-Testspielerfolg gegen Salzburgligist Anif das Kreuzband und wird damit monatelang ausfallen. „Mit Hinblick auf die Nordliga haben wir ihn geholt. Das tut uns jetzt schon weh und hoffen, dass er schnell wieder gesund wird“, schilderte Hofer weiter. Ob der Defensivspezialist operiert werden muss, soll sich in den kommenden Tagen herausstellen.