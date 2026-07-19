„Sehr bitter!“: Horror-Verletzung bei Kuchl-Kicker

Bittere Pille für Nordligist Kuchl! Die Tennengauer müssen fortan auf einen erfahrenen Verteidiger verzichten. Der 24-jährige Ex-Austrianer verletzte sich im letzten Testspiel gegen Anif schwer und wird monatelang fehlen.
„Für uns ist der Ausfall natürlich sehr bitter. Er ist zwar noch ein junger Spieler, aber durch seine Erfahrung in der zweiten Liga hätte er bei uns durchaus eine große Rolle spielen sollen“, hadert Kuchl-Trainer Thomas Hofer über seinen neuesten und auch tragischen Ausfall.
Das tut uns jetzt schon weh und hoffen, dass er schnell wieder gesund wird.
Thomas HOFER, Cheftrainer SV Kuchl
Fabian Windhager, der erst im Sommer fix in den Tennengau wechselte, riss sich beim 7:0-Testspielerfolg gegen Salzburgligist Anif das Kreuzband und wird damit monatelang ausfallen. „Mit Hinblick auf die Nordliga haben wir ihn geholt. Das tut uns jetzt schon weh und hoffen, dass er schnell wieder gesund wird“, schilderte Hofer weiter. Ob der Defensivspezialist operiert werden muss, soll sich in den kommenden Tagen herausstellen.
Kuchler in Vorbereitung noch ungeschlagen
Nach drei Testspielen (6:1 vs. Golling, 7:0 vs. Anif, 0:0 vs. St. Johann/T.) sind die Kuchler noch ungeschlagen und trotz mehrerer Ausfäller formstark unterwegs. Am Dienstag folgt der letzte Probegalopp vor dem Pflichtauftakt im Cup bei Steyr. Dann gastiert der SAK am Fuße des Gölls. Zum Start in die neue Nordliga duellieren sich die „Teufel“ im Derby mit dem FC Pinzgau.
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