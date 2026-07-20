Ein Rohrbruch führt zu politischen Nachwehen

Warum ist hoher Verbrauch nicht gleich aufgefallen?

In der vergangenen Woche erreichte das Thema auch die Gemeindevertreter der Untersberggemeinde. Auch Hochleitner war extra anwesend, um die Situation zu erklären. Diese Sitzung brachte einige interessante Tatsachen ans Tageslicht. So hat ein SPÖ-Gemeindevertreter die Ablesung des Wasserzählers durchgeführt – wie die vergangenen 20 Jahre. „Da hätte ihm der deutliche Mehrverbrauch auffallen müssen“, ist FPÖ-Gemeindevertreter Andreas Maschek überzeugt. Der SPÖ-Politiker hätte vermutlich gar nicht ablesen dürfen, weil eigentlich seine Frau dies für die Gswb machen müsste. Das Fass zum Überlaufen brachte für Maschek, dass die Grödiger SPÖ einen Antrag in den Gemeinderat einbrachte, in dem die Gemeinde aufgefordert wird, die Mehrkosten für die Bewohner aus dem Jahr 2024 zu übernehmen. „Das ist echt eine Frechheit. Ein SPÖler macht einen Fehler und die Gemeinde soll es dann zahlen“, so Maschek.