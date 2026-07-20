Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Fakten

Ein Rohrbruch führt zu politischen Nachwehen

Salzburg
20.07.2026 08:00
In der Buchbichlsiedlung entstanden für die Bewohner erhebliche Mehrkosten.
In der Buchbichlsiedlung entstanden für die Bewohner erhebliche Mehrkosten.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

In der Grödiger Gemeindevertretungssitzung kamen im Fall um die Buchbichlsiedlung interessante Fakten ans Tageslicht. Das führt zu Verstimmungen vor allem zwischen FPÖ und SPÖ.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Grödiger Mieter von der Buchbichlsiedlung kämpfen seit zwei Jahren gegen die hohen Nachzahlungen nach einem Wasserrohrbruch. Wie berichtet, wurde der Schaden erst mit der Abrechnung 2024 bekannt. Bis zu 800 Euro mussten die Bewohner im Nachhinein bezahlen. Teilweise mussten dafür sogar Kredite aufgenommen werden. Nach guten Gesprächen zwischen Bürgermeister Herbert Schober und Gswb-Chef Ferdinand Hochleitner übernahm der Wohnbauträger die zusätzlichen Kosten für 2025 in der Höhe von 35.000 Euro. Da 2024 schon lange abgerechnet und verbucht ist, sei eine rückwirkende Auszahlung nicht mehr möglich.

Beim Ablesen des Wasserzählers im Gebäude fiel der Mehrverbrauch durch den Rohrbruch nicht auf ...
Beim Ablesen des Wasserzählers im Gebäude fiel der Mehrverbrauch durch den Rohrbruch nicht auf und es wurde daher nicht gehandelt.(Bild: Markus Tschepp)

Warum ist hoher Verbrauch nicht gleich aufgefallen?
In der vergangenen Woche erreichte das Thema auch die Gemeindevertreter der Untersberggemeinde. Auch Hochleitner war extra anwesend, um die Situation zu erklären. Diese Sitzung brachte einige interessante Tatsachen ans Tageslicht. So hat ein SPÖ-Gemeindevertreter die Ablesung des Wasserzählers durchgeführt – wie die vergangenen 20 Jahre. „Da hätte ihm der deutliche Mehrverbrauch auffallen müssen“, ist FPÖ-Gemeindevertreter Andreas Maschek überzeugt. Der SPÖ-Politiker hätte vermutlich gar nicht ablesen dürfen, weil eigentlich seine Frau dies für die Gswb machen müsste. Das Fass zum Überlaufen brachte für Maschek, dass die Grödiger SPÖ einen Antrag in den Gemeinderat einbrachte, in dem die Gemeinde aufgefordert wird, die Mehrkosten für die Bewohner aus dem Jahr 2024 zu übernehmen. „Das ist echt eine Frechheit. Ein SPÖler macht einen Fehler und die Gemeinde soll es dann zahlen“, so Maschek.

Lesen Sie auch:
Ein Rohrbruch ließ die Kosten in die Höhe schnellen: Eva Stiegler (re.) und Jasmin Srebric
Krone Plus Logo
Wasserschaden
Mieter werden nach Rohrbruch zur Kassa gebeten
16.07.2026
Krone Plus Logo
Polizei hat gelernt
Erhöhte Sicherheit nach Panne bei den Festspielen
19.07.2026
Mühsamer Reisetag
Unfälle sorgen für Verzögerungen auf der A10
19.07.2026

In den vergangenen Wochen haben vor allem die Sozialdemokraten sich als Retter der Bewohner gegeben. Für Maschek nur eine „Inszenierung“. „Es ist gut, dass wir eine Lösung für 2025 gefunden haben und es da keine Mehrkosten gibt“, so Schober. Da 2024 schon länger her ist und die Rechnungen auch bezahlt sind, kann auch keine „unbillige Härte“ mehr angewendet werden. Klar ist für Schober trotzdem: „Die Mieter können nichts dafür.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
20.07.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
167.539 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
134.784 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
116.642 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2101 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1833 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1822 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf