Paragleiter verfing sich in 20 Metern Höhe in Baum

Rettungseinsatz in Tamsweg: Augenzeugen hatten beobachtet, dass im Bereich Schwarzenberg ein Paragleiter abgestürzt war. Sofort wurde eine Suchaktion gestartet. Ein Gewitter erschwerte die Aktion noch zusätzlich.
Der Alarm ging am Sonntag kurz nach 13 Uhr. Augenzeugen hatten berichtet, wie ein Paragleiter-Pilot die Kontrolle über seinen Schirm verlor hatte und im dicht bewaldeten Gebiet abstürzte.
Sofort wurde eine Suchaktion gestartet: Erreichbar ist das Gebiet nur über Forstwege. Man versuchte deshalb, die Absturzstelle nach den Schilderungen der Zeugen noch näher einzugrenzen, wie die Feuerwehr berichtete. Wegen eines Gewitters konnte kein Hubschrauber angefordert werden.
Der Paragleiter konnte schließlich gefunden werden: Der Schirm hatte sich so unglücklich in einem Baum verfangen, dass der Pilot in rund 20 Metern Höhe festsaß. Die Rettungskräfte sicherten ihn und seilten ihn dann von dem Baum ab. Der Pilot kam mit leichten Verletzungen davon.
Zu einer Rettungsaktion eines Gleitschirmpiloten kam es am Sonntagnachmittag auch am Gaisberg: Ein Verletzter wurde vom Roten Kreuz ins Spital gebracht.
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