Braucht Österreich den Sitz im UN-Sicherheitsrat?

Bereits zum vierten Mal hat sich Österreich für einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beworben. Ob wir auch aufgenommen werden, wird sich im Laufe des Tages zeigen. Unsere Frage des Tages vom 3. Juni lautet: „Braucht Österreich einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat?“
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern, fünf ständige (Frankreich, Russland, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Volksrepublik China) und zehn wechselnde. Ist ein Sitz im Sicherheitsrat in Ihren Augen sinnvoll? Was spricht dafür und was dagegen? Welchen Input würden Sie sich von Österreich als Mitglied im Rat wünschen?
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