Lotto-Jackpot: Was würden Sie mit dem Geld machen?

Ihre Meinung zählt!

Angenommen, Sie gewinnen einen derart hohen Geldbetrag: Würden Sie Ihren Job sofort an den Nagel hängen oder ganz normal weiterarbeiten? Erfüllen Sie sich den Traum vom Eigenheim, Reisen um die Welt oder Luxus pur? Wie viel würden Sie mit Familie und Freunden teilen oder für wohltätige Zwecke spenden? Würden Sie den Gewinn geheim halten oder offen damit umgehen? Und was wäre das Erste, das Sie sich kaufen würden?