Lotto-Jackpot: Was würden Sie mit dem Geld machen?

Es ist der zweithöchste Gewinn in der 40-jährigen Geschichte von „Lotto 6 aus 45“: Ein Quicktipp machte einen steirischen Glückspilz quasi über Nacht um exakt 12.050.822,50 Euro reicher! Was würden Sie mit so vielen Millionen machen?
Ein Gewinn in dieser Größenordnung verändert das ganze Leben auf einen Schlag. Für die meisten Menschen bedeutet so eine Summe wohl vor allem eines: nie wieder Geldsorgen haben zu müssen. Gleichzeitig bringt ein derart riesiger Gewinn aber auch schwierigere Entscheidungen mit sich: Wem erzählt man überhaupt von dem Geld? Wie legt man es am klügsten an?
Ihre Meinung zählt!
Angenommen, Sie gewinnen einen derart hohen Geldbetrag: Würden Sie Ihren Job sofort an den Nagel hängen oder ganz normal weiterarbeiten? Erfüllen Sie sich den Traum vom Eigenheim, Reisen um die Welt oder Luxus pur? Wie viel würden Sie mit Familie und Freunden teilen oder für wohltätige Zwecke spenden? Würden Sie den Gewinn geheim halten oder offen damit umgehen? Und was wäre das Erste, das Sie sich kaufen würden?
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