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Kommentar des Tages

Migration: „Sozialstaat braucht klare Erwartungen“

Community
20.07.2026 17:00
„Migration“ bleibt auch im Jahr 2026 ein heiß diskutiertes Thema.
„Migration“ bleibt auch im Jahr 2026 ein heiß diskutiertes Thema.(Bild: APA/JAKOB LANGWIESER)
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Regelmäßig wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Leserinnen und Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute wollen wir den Kommentar von „Krone“-User „Forseti“ zum aktuellen Artikel bezüglich der Selbsterhaltungsfähigkeit von Zuwanderern hervorheben.

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Die jüngsten Auswertungen der Statistik Austria sorgten kürzlich erst für Diskussionen. Den Daten zufolge ist österreichweit fast jeder zweite der 103.000 Haushalte mit anerkannten Flüchtlingen oder Asylwerbern aus den Haupt-Herkunftsländern auf staatliche Sozialleistungen wie die Mindestsicherung angewiesen. 

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Forseti
Wer über Jahre hinweg große Zuwanderung zulässt, ohne ausreichend auf Sprachkenntnisse, Ausbildung und rasche Arbeitsmarktintegration zu achten, darf sich über hohe Sozialausgaben nicht wundern.

Ein funktionierender Sozialstaat braucht klare Erwartungen: Deutsch lernen, Qualifikationen erwerben und arbeiten, sobald dies möglich ist. Andernfalls leidet die Akzeptanz von Zuwanderung in der Bevölkerung und das Vertrauen in die Fairness des Systems nimmt ab. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Österreich hier noch vor großen Herausforderungen steht.
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Integration wurde über Jahre verschlafen
„Krone“-Leser Forseti blickt in seiner Wortmeldung hinter die bloßen Statistiken. Er spricht die Versäumnisse der vergangenen Jahre offen an – von mangelnder Sprachförderung bis hin zu fehlenden Ausbildungsangeboten und zäher Arbeitsmarktintegration.

Zitat Icon

„Wer über Jahre hinweg große Zuwanderung zulässt, ohne auf (...) rasche Arbeitsmarktintegration zu achten, darf sich über hohe Kosten nicht wundern.“

„Forseti“

Fairness und Akzeptanz
Neben den finanziellen Belastungen für das staatliche Budget warnt Forseti vor allem vor den gesellschaftlichen Folgen einer stagnierenden Integration. Wenn das Gefühl entsteht, dass Beiträge zum System ungleich verteilt sind, gefährdet das den sozialen Frieden.

Zitat Icon

„Andernfalls leidet die Akzeptanz von Zuwanderung in der Bevölkerung und das Vertrauen in die Fairness des Systems nimmt ab.“

„Forseti“

„Krone“-User Forseti sieht das Kernproblem der aktuellen Migrationsdebatte also vor allem in den fehlenden Spielregeln und mangelnden Leistungserwartungen der vergangenen Jahre: Wer Schutz sucht, müsse von Tag eins an Deutsch lernen, Qualifikationen erwerben und rasch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Nur so könne die Belastung der Sozialsysteme gesenkt und das Vertrauen der Bevölkerung in ein faires System erhalten bleiben. 

Ihre Meinung zählt!
Wie sehen Sie die Forderung nach strengeren Regeln und klareren Leistungserwartungen beim Thema Migration? Welche Maßnahmen sollte die Politik setzen, um die Arbeitsmarktintegration zu beschleunigen und den Sozialstaat zu entlasten? 

Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!

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