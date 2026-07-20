Verkohlte Leiche von Sportjournalist gefunden

„Ich sage genau das, was ich mir denke“

Menschen, die ihn kannten, beschreiben ihn als jemanden, der kein Blatt vor den Mund nahm und seine Überzeugungen entschlossen vertrat. Wegen seiner deutlichen Meinungen geriet er in seinen Fernsehsendungen häufig mit Fußballfans aneinander. Auf Kritik antwortete er stets mit demselben Satz: „Ihr wisst, ich sage genau das, was ich mir denke!“ Über Kriminalität oder Justizthemen berichtete der 53-Jährige nicht.