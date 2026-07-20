Mord in Italien?
Verkohlte Leiche von Sportjournalist gefunden
Ein tagelang vermisster italienischer Sportjournalist ist am Sonntag in Süditalien inmitten eines Waldbrandgebiets gefunden worden. Neben seiner verkohlten Leiche konnten die Ermittler auch Patronenhülsen sicherstellen. Es wird wegen Mordes ermittelt.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Freelance-Sportreporter Luigi „Luca“ Esposito zunächst erschossen und dann sein Leichnam in Brand gesteckt worden ist. Um den Mord zu vertuschen, sei dieser im Brandgebiet in der Provinz Salerno abgelegt worden, berichtet der Sender Sky TG24.
Esposito berichtete als Sportjournalist über den Fußballclub Salernitana sowie weitere Vereine der Serie C. Er war regelmäßig als TV-Kommentator tätig, arbeitete mit verschiedenen Tageszeitungen zusammen und veröffentlichte Leitartikel.
„Ich sage genau das, was ich mir denke“
Menschen, die ihn kannten, beschreiben ihn als jemanden, der kein Blatt vor den Mund nahm und seine Überzeugungen entschlossen vertrat. Wegen seiner deutlichen Meinungen geriet er in seinen Fernsehsendungen häufig mit Fußballfans aneinander. Auf Kritik antwortete er stets mit demselben Satz: „Ihr wisst, ich sage genau das, was ich mir denke!“ Über Kriminalität oder Justizthemen berichtete der 53-Jährige nicht.
Verbindungen zu Umweltbehörde?
Der Internationale und der Europäische Journalistenverband fordern eine lückenlose Aufklärung des mutmaßlichen Mordes. Vor allem wollen die beiden Organisationen wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Tod Espositos und seiner Tätigkeit gibt. Dem Toten werden Verbindungen zur Umweltbehörde Arpac nachgesagt. Doch die Behörde erklärte öffentlich, dass der 53-Jährige nicht für Arpac gearbeitet habe.
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