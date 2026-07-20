Baby geschüttelt: Stiefvater (22) vor Gericht

Tatsache ist, dass das Baby ein Schütteltrauma mit Hirn- und Netzhautblutungen sowie einen Schädeldachbruch erlitt. Das Kind trägt schwere Dauerfolgen davon. Die folgenschwere Tat soll sich am 16. März dieses Jahres im Bezirk Vöcklabruck zugetragen haben. Am Montag musste sich der mutmaßliche Täter im Landesgericht Wels einem Schöffensenat stellen. Der 22-Jährige wies aber alle Vorwürfe von sich.

War schnell überfordert

Er soll bei der Betreuung des Babys geholfen haben – allerdings sei er schnell überfordert gewesen, wenn das Kind nicht aufgehört habe zu schreien. Die Verletzungen seien auf eine Weise zugefügt worden, die mit Lebensgefahr verbunden sei, befand das Gericht. Das Urteil: zwei Jahre Haft wegen schwerer Körperverletzung, acht Monate davon unbedingt. Weder der Angeklagte noch die Staatsanwaltschaft gaben eine Erklärung ab. Das Urteil ist daher auch noch nicht rechtskräftig.