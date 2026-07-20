Straßenbahn mitten in Innsbruck entgleist

Zurück ins Gleis als Herausforderung

Laut Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) dürfte ein technischer Defekt der Grund für den Zwischenfall gewesen sein. Die genaue Ursache sei aber noch unklar. Nun muss die Straßenbahn angehoben und zurück in das Gleisbett gebracht werden. Die IVB-Techniker waren am frühen Abend noch immer damit beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach bisherigem Stand niemand.