Straßenbahn mitten in Innsbruck entgleist

Mitten im Feierabendverkehr kam es am Montag zur Entgleisung einer Straßenbahn im Innsbrucker Zentrum. Dadurch kam es zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr und auch für andere Lenker. Bezüglich Ursache gibt es schon eine Vermutung.
Die Tram-Garnitur war kurz nach 17 Uhr von der Innenstadt, also der Museumstraße, kommend in Richtung Einkaufszentrum Sillpark unterwegs. Bei der Kreuzung Brunecker Straße/Museumstraße sprang die Bahn dann aus den Schienen.
Zurück ins Gleis als Herausforderung
Laut Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) dürfte ein technischer Defekt der Grund für den Zwischenfall gewesen sein. Die genaue Ursache sei aber noch unklar. Nun muss die Straßenbahn angehoben und zurück in das Gleisbett gebracht werden. Die IVB-Techniker waren am frühen Abend noch immer damit beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach bisherigem Stand niemand.
Einschränkungen im Betrieb
Die entgleiste Tram blockierte die wichtige Route, daher kam es zu Einschränkungen im Öffi-Verkehr. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 5 konnten vorerst nur bis zum Hauptbahnhof bzw. Leipziger Platz fahren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.
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