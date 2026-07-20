Ein Turnier der Superlative liegt hinter uns: 48 Nationen traten in 104 Spielen gegeneinander an, um den begehrtesten Pokal der Fußballwelt zu gewinnen. Unsere Frage des Tages vom 20. Juli lautet: „104 Spiele: Hat Sie diese WM begeistert?“
Haben Sie jedes Spiel mitverfolgt oder war es einfach zu viel Fußball? Waren die vielen neuen Teams eine Bereicherung oder hat die Qualität gelitten? Hat Sie die Stimmung in den Arenen gepackt? Was war Ihr persönliches Highlight und was Ihr größter Kritikpunkt? Wie fällt Ihr Fazit aus?
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