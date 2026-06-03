UNO-Krimi für Österreich: Heute fällt Entscheidung

Die Wahl wird am Mittwoch um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) durchgeführt, mit einem Ergebnis ist am Abend zu rechnen. Zu besetzen sind insgesamt fünf Ratssitze, darunter zwei aus der westeuropäischen Gruppe. Um diese bewerben sich auch Portugal und Deutschland. Erforderlich ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Wird diese verfehlt, stehen weitere Wahlgänge an, bis alle Sitze besetzt sind. Auch der asiatische Sitz ist mit den Bewerbern Philippinen und Kirgistan umkämpft, für die beiden weiteren Sitze gibt es jeweils nur einen Bewerber: Simbabwe für die afrikanische Gruppe und Trinidad und Tobago (Lateinamerika-Karibik).



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