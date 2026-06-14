Bikerin (49) bemerkte Bremsmanöver zu spät: Crash!

Folgenschwerer Unfall am Samstag auf der Achenseestraße im Tiroler Unterland: Eine Motorradfahrerin (49) krachte gegen ein Auto, das verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Bikerin wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.
Gegen 12.15 Uhr ereignete sich der verheerende Unfall. Eine 34-jährige Deutsche war mit ihrem Auto auf der B181 Achenseestraße von Wiesing kommend in Richtung Maurach unterwegs, als sie laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen musste.
Auf Straße geschleudert
Eine dahinter fahrende Motorradfahrerin bemerkte das Bremsmanöver offenbar zu spät. Die 49-jährige Einheimische konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Pkw auf. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund des Unfalls kam es auf der B181 zu einer Sperre bzw. zu Verkehrsbehinderungen.
Tragödie um 55-jährigen Biker
In Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) endete am Samstagabend ein Motorradunfall tödlich. Auf Höhe des Parkplatzes des „Alpen-Hawaii“ – einem beliebten (inoffiziellen) FKK-Strand am Inn – krachte ein Motorradfahrer ungebremst gegen ein Auto, das gerade auf die Bundesstraße fuhr. Für den 55-jährigen Biker kam jede Hilfe zu spät! Er verstarb noch an der Unfallstelle.
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