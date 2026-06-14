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Gegen Auto geprallt

Bikerin (49) bemerkte Bremsmanöver zu spät: Crash!

Tirol
14.06.2026 11:06
Aufgrund des Unfalls musste die B181 zwischenzeitlich gesperrt werden.
Aufgrund des Unfalls musste die B181 zwischenzeitlich gesperrt werden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Folgenschwerer Unfall am Samstag auf der Achenseestraße im Tiroler Unterland: Eine Motorradfahrerin (49) krachte gegen ein Auto, das verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Bikerin wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. 

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Gegen 12.15 Uhr ereignete sich der verheerende Unfall. Eine 34-jährige Deutsche war mit ihrem Auto auf der B181 Achenseestraße von Wiesing kommend in Richtung Maurach unterwegs, als sie laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen musste.

Auf Straße geschleudert
Eine dahinter fahrende Motorradfahrerin bemerkte das Bremsmanöver offenbar zu spät. Die 49-jährige Einheimische konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Pkw auf. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Das Motorrad und das Auto wurden massiv beschädigt.
Das Motorrad und das Auto wurden massiv beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)

Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund des Unfalls kam es auf der B181 zu einer Sperre bzw. zu Verkehrsbehinderungen.

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