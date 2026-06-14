Bikerin (49) bemerkte Bremsmanöver zu spät: Crash!

Tragödie um 55-jährigen Biker

In Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) endete am Samstagabend ein Motorradunfall tödlich. Auf Höhe des Parkplatzes des „Alpen-Hawaii“ – einem beliebten (inoffiziellen) FKK-Strand am Inn – krachte ein Motorradfahrer ungebremst gegen ein Auto, das gerade auf die Bundesstraße fuhr. Für den 55-jährigen Biker kam jede Hilfe zu spät! Er verstarb noch an der Unfallstelle.