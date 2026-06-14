60-Jähriger versetzt Nachbarschaft in Schrecken

„Wir trauen uns kaum noch vor die Tür!“ Die Verzweiflung im Betreuten Wohnen in Wiener Neustadt ist riesig. Die Betroffenen klagen über massiven Terror, den ein 60-jähriger Nachbar seit Monaten auf sie ausübe. Vergangenes Wochenende musste sogar die Cobra anrücken. „Dann stecken sie ihn kurz in die Psychiatrie und ein paar Tage später beginnt wieder alles von vorne“, so die besorgte und genervte Anna B. Besonders betroffen sind die meist hochbetagten Bewohner – viele davon sind über 80 Jahre alt.