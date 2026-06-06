Warum der Weltraum uns immer wieder begeistert

Die Rückkehr zum Mond, Berichte über UFO-Sichtungen und die Suche nach außerirdischem Leben faszinieren Millionen Menschen weltweit. Forscherin Elka Xharo erklärt, warum uns der Blick ins All in den Bann zieht.
Die Raumfahrt erlebt derzeit einen neuen Höhenflug. Die Artemis-Missionen der NASA sollen Menschen nach mehr als 50 Jahren wieder zurück zum Mond bringen, während gleichzeitig veröffentlichte UFO-Berichte und Untersuchungen des US-Verteidigungsministeriums immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Kaum ein Thema beflügelt die Fantasie der Menschen so sehr wie die Frage, was sich jenseits unserer Erde verbirgt.
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