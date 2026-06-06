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Faszination All

Warum der Weltraum uns immer wieder begeistert

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06.06.2026 15:51
Faszination Weltall – bunte Bilder entpuppen sich als Galaxien – Millionen von Jahren von uns ...
Faszination Weltall – bunte Bilder entpuppen sich als Galaxien – Millionen von Jahren von uns entfernt(Bild: EPA/NASA / ESA/ / JOSH LAKE / HANDOUT)
Porträt von Katharina Pirker
Von Katharina Pirker

Die Rückkehr zum Mond, Berichte über UFO-Sichtungen und die Suche nach außerirdischem Leben faszinieren Millionen Menschen weltweit. Forscherin Elka Xharo erklärt, warum uns der Blick ins All in den Bann zieht.

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Die Raumfahrt erlebt derzeit einen neuen Höhenflug. Die Artemis-Missionen der NASA sollen Menschen nach mehr als 50 Jahren wieder zurück zum Mond bringen, während gleichzeitig veröffentlichte UFO-Berichte und Untersuchungen des US-Verteidigungsministeriums immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Kaum ein Thema beflügelt die Fantasie der Menschen so sehr wie die Frage, was sich jenseits unserer Erde verbirgt.

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