Warum der Weltraum uns immer wieder begeistert

Die Raumfahrt erlebt derzeit einen neuen Höhenflug. Die Artemis-Missionen der NASA sollen Menschen nach mehr als 50 Jahren wieder zurück zum Mond bringen, während gleichzeitig veröffentlichte UFO-Berichte und Untersuchungen des US-Verteidigungsministeriums immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Kaum ein Thema beflügelt die Fantasie der Menschen so sehr wie die Frage, was sich jenseits unserer Erde verbirgt.