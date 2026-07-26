„Die Versorgung muss irgendwie einmal beginnen“

Die Versorgung von Menschen mit ME/CFS, einer schweren, chronischen Multisystemerkrankung, steckt in Österreich noch immer in den Kinderschuhen. Internistin und Gastroenterologin Corinna Geiger hat deshalb eine Online-Klinik gegründet, um Betroffenen den oft kräftezehrenden Weg in die Ordination zu ersparen. Im Podcast „Wiener Wissen“ spricht die Expertin über Versorgungslücken, Forschung und warum Telemedizin für viele Erkrankte der einzig machbare Weg ist.
Für viele Menschen mit ME/CFS ist bereits der Arztbesuch eine enorme Belastung, schildert Geiger. „Die Patientinnen, die sich zu mir in die Ordination geschleppt haben – und ich sage das nicht aus Provokation, sondern weil das wirklich so ist – brauchen teilweise wochenlange Planung dafür“, sagt sie. Nicht selten führe allein der Termin zu einem sogenannten „Crash“ und damit zu einer wochenlangen Verschlechterung des Gesundheitszustands. Deshalb setzt ihre Online-Klinik auf strukturierte telemedizinische Betreuung: Befunde und Fragebögen werden vorab ausgewertet, der eigentliche Termin dient der Therapieplanung.
Neben der Versorgung sieht Geiger auch großes Potenzial für die Forschung. Die pseudonymisierten Langzeitdaten könnten künftig helfen, wirksamere Therapien zu entwickeln und Patientengruppen besser zu unterscheiden. Denn zugelassene Medikamente für ME/CFS gibt es bislang nicht. Gleichzeitig mahnt sie, die Diskussion über die genaue Zahl der Betroffenen dürfe nicht vom eigentlichen Problem ablenken. „Alle Spezialistinnen und Spezialisten, die sich damit auskennen, sind ausgebucht und haben teilweise jahrelange Wartezeiten“, betont sie. Ob es 80.000 Erkrankte seien oder mehr, spiele letztlich eine untergeordnete Rolle: „Es sind auf jeden Fall zu viele – und die Versorgung muss irgendwie mal beginnen.“
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