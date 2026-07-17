Hochwasser in Hallein jährt sich zum fünften Mal

Heute vor fünf Jahren hat eine Hochwasser-Katastrophe das Bundesland Salzburg schwer getroffen. Vor allem die Halleiner haben noch schmerzhafte Erinnerungen, als sich der Kothbach die Altstadt flutete.
Heute, vor genau fünf Jahren, hat ein Hochwasser in Teilen des Bundeslandes Überschwemmungen ausgelöst und immense Zerstörungen angerichtet. Vor allem die Halleiner traf es an jenem Samstagabend mitten in ihrem Herzen: der Altstadt. Der Kothbach war binnen weniger Minuten zu einem reißenden Fluss geworden. Zuvor fielen binnen einer Stunde 60 Liter Regen pro Quadratmeter. 150 Einsätze verzeichnete die Feuerwehr allein in der Salinenstadt.
Während die Stadt Salzburg noch davonkam, erwischte es den Pinzgau schwer – vor allem im Oberpinzgau. Die Hubbrücke in Mittersill musste angehoben werden. An etlichen Stellen trat die Salzach über das Ufer und flutete ganze Felder. Zwei Jahre danach stellte Hallein sein Hochwasserschutz-Projekt fertig. Damit sei ein Hochwasser wie 2021 nicht mehr möglich, hieß es vom Stadtchef bei der Eröffnung.
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