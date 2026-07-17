Hochwasser in Hallein jährt sich zum fünften Mal

Während die Stadt Salzburg noch davonkam, erwischte es den Pinzgau schwer – vor allem im Oberpinzgau. Die Hubbrücke in Mittersill musste angehoben werden. An etlichen Stellen trat die Salzach über das Ufer und flutete ganze Felder. Zwei Jahre danach stellte Hallein sein Hochwasserschutz-Projekt fertig. Damit sei ein Hochwasser wie 2021 nicht mehr möglich, hieß es vom Stadtchef bei der Eröffnung.