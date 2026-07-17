Hochmair zieht heuer als Jedermann komplett blank

Zum bereits dritten Mal in Folge schlüpft der 52-Jährige diese Festspielsaison schon in die Rolle des Jedermanns. Zeit, um wieder etwas frischen Wind in die Inszenierung zu bringen. So oder so ähnlich muss es sich der Mime wohl gedacht haben. Denn in den Vorjahren zog sich Hochmair zwar – wie im Stück vorgesehen – aus, die Unterhose blieb bisher aber an.