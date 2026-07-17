Hochmair zieht heuer als Jedermann komplett blank

Sogar sein Unterhoserl legt Philipp Hochmair im dritten Jahr seiner Festspielzeit ab. Der Mime steht in seiner Rolle am Ende des Stückes komplett nackt vor dem jüngsten Gericht. Die besten Fotos aus der Probe hat die „Krone“ in einer Fotogalerie im Artikel zusammengestellt.
Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Und so steht der Jedermann am Schluss des Stückes ohne all sein Hab und Gut da. Sogar ohne seine Unterhose. Dieses Mal wirklich. Denn Schauspieler Philipp Hochmair verzichtet bei der heurigen Inszenierung auch noch auf das letzte Stück Kleidung an seinem Körper.
Zum bereits dritten Mal in Folge schlüpft der 52-Jährige diese Festspielsaison schon in die Rolle des Jedermanns. Zeit, um wieder etwas frischen Wind in die Inszenierung zu bringen. So oder so ähnlich muss es sich der Mime wohl gedacht haben. Denn in den Vorjahren zog sich Hochmair zwar – wie im Stück vorgesehen – aus, die Unterhose blieb bisher aber an.
Bei der Fotoprobe am Mittwoch ging er vor den anwesenden Pressevertretern nun aber noch einen Schritt weiter und zog komplett blank. Nur der Gurt, an dem das Mikrofon des Schauspielers hing, durfte am Körper verbleiben. Auch mit dem Verdecken seines besten Stückes mit den Händen nahm es Hochmair nicht ganz so genau.
Die Besucher der Generalprobe am Freitag und auch die Premierengäste der Vorstellung am Samstagabend dürften sich also vor allem in den vorderen Reihen über neue Perspektiven freuen. Es wird angenommen, dass Hochmair auch dann in der restlos ausverkauften Vorstellung seine Hüllen wieder komplett fallen lassen wird.
Mit großer Spannung erwartet wird auch der erste Auftritt der neuen Buhlschaft. Die 33-jährige österreichisch-französische Schauspielerin Roxane Duran verkörpert das erste Mal die Herzensdame von Jedermann. Es dürfte ein äußerst sinnlicher Auftritt werden.
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