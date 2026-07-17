Raschhofer schließt nach mehr als 30 Jahren

Im Dezember 1994 hatten Heiner Raschhofer und Ewald Schwaiger das Lokal eröffnet. Jetzt geht die Ära zu Ende. Am 31. Juli steigt ab 16 Uhr ein Abschiedsfest. Die beiden Gastronomen wollen am Standort in Salzburg-Herrnau nach einem Umbau ein neues Kapitel mit neuem Konzept einläuten.