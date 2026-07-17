Raschhofer schließt nach mehr als 30 Jahren

Nach mehr als 30 Jahren schließt das Salzburger Traditionslokal Raschhofers Rossbräu Ende Juli seine Pforten. Während der Jahrzehnte wurden im Bräu in Salzburg-Herrnau mehr als 2,5 Millionen Liter Bier ausgeschenkt.
Im Dezember 1994 hatten Heiner Raschhofer und Ewald Schwaiger das Lokal eröffnet. Jetzt geht die Ära zu Ende. Am 31. Juli steigt ab 16 Uhr ein Abschiedsfest. Die beiden Gastronomen wollen am Standort in Salzburg-Herrnau nach einem Umbau ein neues Kapitel mit neuem Konzept einläuten.
„Das Rossbräu war für viele Menschen ein zweites Wohnzimmer. Über drei Jahrzehnte durften wir Teil ihres Alltags sein, gemeinsam feiern, lachen und besondere Momente erleben. Dafür sind wir von Herzen dankbar“, sagt Heiner Raschhofer.
Ewald Schwaiger blickt bereits in die Zukunft. „Was entsteht, wird anders – aber mit derselben Leidenschaft für Gastfreundschaft, Qualität und echte Begegnungen“, sagt er.
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